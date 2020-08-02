農業局呼籲，文旦園植株枝幹應架設支柱保護。（農業局提供／李宜杰台南傳真）

農業局表示，也可建立隧道棚，保護水果。（農業局提供／李宜杰台南傳真）

哈格比颱風來襲，為防災減災，台南市政府農業局呼籲農漁民及海上航行作業船隻嚴加戒備，著手防災整備工作，隨時注意颱風訊息，船隻盡快進港避風。

農業局指出，稻作方面，已插秧之田區，應注意加強田間蓄水，水深以秧苗高度為宜，減少稻株因強風造成搖擺受損，水稻育苗中心亦應加強防颱措施。

果樹方面，已屆採收期之香蕉、鳳梨、番石榴、木瓜、釋迦、龍眼、紅龍果、百香果等，必要時應盡速採收並妥善保藏，配合市場之需求供貨。另，正值生育期的柑桔、文旦柚等，也應加強果園排水及植株、枝幹架設支柱等措施，以防止落果或枝條斷裂現象。

蔬菜方面，葉菜類等蔬菜易受風雨損害，若已屆收穫期，應盡速採收，減少損失。適逢生育期之瓜果類蔬菜，則應即時培土、加強枝條固定或用覆蓋資材保護，以防植株受風搖動及倒伏。

漁業方面，養殖業者也要落實魚塭塭岸鞏固與排水設施疏通，查驗備用發電機能否啟動，並備妥足夠用油，加強巡視水閘門、保持操作正常。必要時，魚塭堤加設防護網，做好強降雨造成魚塭鹽度、水質急速變化影響養殖物之因應。

農業局也說，作業船隻應留意颱風最新動態，遠離強風警戒區或進港避風防止意外。港區內漁船及遊艇也應加強纜繩固定作業、檢查船舶排水是否暢通或覆蓋防水布避免積水翻覆。

(中時 )