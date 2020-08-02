大陸江蘇省在上月30日在興姜河打撈到一具男屍，離奇的是男子被困在不鏽鋼製的大型鐵籠裡，死法怪異。而附近民眾拍下打撈畫面發到網路上引起熱議，不少人猜測是否為自縊或遭人殺害，網路也流傳男子生前活動的影片。而警方對此出面闢謠，經調查已排除他殺。

據興化市公安局所發出的聲明稿指出，於上月30日接獲民眾通報前去打撈屍體，並立即成立專案小組調肇因。而家屬曝光生前行跡，透露這位男性曾獨自到城中訂製不鏽鋼鐵籠，更在死亡前日與好友通話長達30分鐘，但友人並未察覺到任何異處。

法醫驗屍後，並未在死者身上發現機械性損傷和中毒跡象，所有死因都指向為溺水死亡；並結合現場勘驗與調閱監視器，經調查後徹底排除了他殺的可能性。

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