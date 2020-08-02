高雄補選政見發表會昨8月1日登場，3位候選人，國民黨李眉蓁、民進黨陳其邁、民眾黨吳益政都提出自己的政見侃侃而談。但李眉蓁卻遭批會中「讀稿也讀不好，常卡詞、跳針」，讓擁有53萬追蹤人數的網路配音員直呼「想念韓國瑜了」。

李眉蓁昨在發表會提出4大政見主軸「做好基本功、建設繼續衝、減債加薪水、生活好輕鬆」。陳其邁則主打「高雄重開機」，並稱高雄已浪費、空轉2年，盼上任後能商轉橋頭科學園區。吳益政則表示，若他當市長，只要是人才都希望可以合作，為高雄打拼等。

超過53萬人追蹤的臉書粉專「星期天配音是對的」昨(1日)中午在臉書PO出一支針對「高雄市長補選政見發表會」的5分多鐘精華剪輯影片。影片一開始看到李眉蓁開場致詞就吃螺絲，以及會中拿手版卻「不發一語」，配音旁白疑惑尷尬表示，「蓁蓁姊，妳換牌子的時候能不能講點話，好安靜」。

對於發表會中，市政提問人高雄市建築師公會理事長鄭淳茂提問李眉蓁，「這兩年路平似乎成為最熱門的議題，不合理的採購合約、過時的工程預算，城市建設無法與國際接軌，您是市長該如何解決這些問題？」。李眉蓁先是感謝提問，並表示「路平、燈亮、水溝通，講來講去都需要錢，高雄沒有錢，甚麼事都不能做。最後還是要談到高雄負債3300億的問題，她強調，路評、燈亮一定會持續延續」。

畫面一轉，帶到李眉蓁闡述高雄市政建設部分，她說高雄只有2百多億做建設，怎麼拚得過台北，但卻「再度卡詞」。也讓旁白最後留言回應「我想念韓國瑜了，口條來說蓁(真)的不好剪」，並透露「我也努力想剪其他人，但陳其邁表現正常，很難剪」。

李眉蓁昨減少行程、閉關研討，聚焦在婦幼及社福政見，並加強闡述建設、減債加薪及捍衛陽光、空氣、水等問題的改善方式。對於被網友酸「讀稿機」，《自由》今報導，李眉蓁表示，「這看法見仁見智，她在題目上有端出政見，盼大家聚焦在政見上」。

網紅「星期天配音是對的」。(圖/翻攝自 星期天配音是對的 臉書)

網紅 星期天是對的留言回應高雄市長補選政見會看法。(圖/翻攝自 星期天是對的)

(中時新聞網)