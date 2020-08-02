總統府秘書長蘇嘉全以及他的姪子民進黨立委蘇震清近來屢次發生爭議，蘇震清近期因為捲入貪污案被檢方聲押禁見，蘇嘉全今天聲明辭去總統府秘書長一職。國民黨革實院副院長游淑慧透露，國民黨前副主席郝龍斌曾預言他們追打蘇家的案子「搞不好弄倒一個民進黨未來的行政院長」。

國民黨革實院院長羅智強與游淑慧日前追打蘇震清的「外交電報案」，還遭到蘇嘉全提告；游表示，提告當天，郝跟她說，「你們的電報案搞不好弄倒一個民進黨未來的行政院長」，現在發現「薑還是老的辣」，斷尾求生，再不辭或許怕更多事會出來，「有一種老天有眼的敬畏感。」

羅智強也說自已是「防腐先知」，￼￼他成立的「野台」，出手就讓行政院長蘇貞昌女兒立刻發聲明不接政府標案，第二次則揭發外交部電文，蘇嘉全、蘇震清名列電文中￼，不久又爆出SOGO案，現在蘇嘉全請辭、蘇震清收押。

羅智強說，蔡英文總統說「不要讓全面執政必腐化的劇本成真」￼，看看他多麼努力的幫蔡英文打弊案、防腐化，「蔡總統，你是不是該頒羅智強先知勳章或防腐勳章？」或者請蔡英文也來訂閱野台，讓蔡英文看看，￼野台是如何努力的打貪擊特￼，協助民進黨不腐化。

(中時 )