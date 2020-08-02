北檢偵辦立委收賄案，檢察官聲押禁見立委蘇震清、廖國棟、陳超明以及辦公室主任等10人，下午3點半，太流公司前負責人李恆隆先進入羈押庭應訊，辯護人杜英達開庭前替李恆隆喊冤，指李帳上紀錄出去的錢都是支票，不是現金，並強調「不會那麼笨」，意指李與蘇震清雙方是借貸關係。

杜英達說，李恆隆曾換腎，身體狀況不好，每天需服用多顆抗排斥藥物，若不服用將會影響健康，今早律見已經轉交藥物。

李恆隆因爭奪SOGO經營權，透過曾任蘇震清助理的郭克銘充當白手套，賄賂蘇震清、陳超明、廖國棟以及辦公室主任、助理，協助推動修法，並向政府機關施壓，遭北檢檢察官聲押禁見。

杜表示，他與蘇震清雙方是借貸關係，至於檢方指控公聽會有固定價碼，他表示不清楚外包的顧問公司怎麼運用這筆錢。

杜強調，貪汙案與經濟犯罪不同，若是法官考量李恆隆年近70，交保金額不可能上億元，大約會落在數千萬。杜表示李恆隆看到聲押書後，並稱自已完全沒料到，感覺他心情很差，羈押庭現正召開當中。

(中時 )