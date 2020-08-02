蓬佩奧籲港府 勿推遲立法會選舉 19:032020/08/02 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受新冠肺炎疫情影響，香港政府日前宣布推遲立法會選舉引發國際社會轟動。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在美東時間8月1日表示，港府推遲立法會選舉1年，是欠缺理據，香港可能永遠無法再進行選舉，亦證明北京無意遵守在「中英聯合聲明」和「基本法」下對港人的承諾。 蓬佩奧稱，香港人多年來展示渴望爭取自由公平選舉，敦促港府重新考慮，若未能舉行反映港人意願的選舉，將令香港愈趨變成一個大陸城市。 (工商 ) #港府 #推遲 #立法會選舉 #選舉 #蓬佩奧 也許您會感興趣 財經熱門新聞 台股驚現3次「類崩盤」 專家爆散戶輸在這關鍵 - 財經 散戶砍完噴漲停 這檔要追回？專家1句救人 - 財經 狂爆了！巴菲特押這檔 一夜暴賺3千億 - 財經 台積電遭殺 散戶敢上車？專家爆內幕：穩了 - 財經 驚！200萬定存換60張金融股 他曝這種股票肉更多 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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