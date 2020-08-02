受新冠肺炎疫情影響，香港政府日前宣布推遲立法會選舉引發國際社會轟動。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在美東時間8月1日表示，港府推遲立法會選舉1年，是欠缺理據，香港可能永遠無法再進行選舉，亦證明北京無意遵守在「中英聯合聲明」和「基本法」下對港人的承諾。

蓬佩奧稱，香港人多年來展示渴望爭取自由公平選舉，敦促港府重新考慮，若未能舉行反映港人意願的選舉，將令香港愈趨變成一個大陸城市。

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