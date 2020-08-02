輕度颱風「哈格比」來襲，第二岸巡隊勸東北角遊客離開海邊。（翻攝畫面／張穎齊新北傳真）

輕度颱風「哈格比」來襲，第二岸巡隊勸東北角遊客離開海邊。（翻攝畫面／張穎齊新北傳真）

輕度颱風「哈格比」來襲，中央氣象局已於2日上午5時30分發布海上颱風警報，目前新北、基隆市政府已發布禁（限）制公告，海巡署北部分署第二岸巡隊與瑞芳警分局為維護民眾生命財產安全，已針對北海岸、東北角沿岸地區展開勸離勤務。

第二岸巡隊表示，每到颱風天，海邊總是少不了追求刺激冒險觀浪及欲從事水域遊憩活動的民眾，即使艷陽高照，都會因為颱風外圍環流的影響造成沿海有長浪發生，不只颱風來襲時在海邊應注意安全，於颱風前、後更是最容易被疏忽的危險時段。

岸巡隊指出，新北、基隆市府發布禁（限）制公告後，海巡將針對沿岸禁（限）制公告區域拉設封鎖線，防止民眾進入，並與相關單位加強巡邏與聯合勸離勤務，同時呼籲民眾於颱風期間避免外出觀浪，並在家做好防颱措施。

岸巡隊呼籲，發布禁（限）制公告期間，若民眾擅闖管制區域經勸導不離去者，可依違反災害防救法，處新台幣5萬元以上25萬元以下罰鍰，若民眾於港區或岸際發現危難情事，可撥打「118」海巡免費報案專線，海巡署獲報後將立即派員前往協助。

瑞芳警分局表示，近期天氣炎熱，許多民眾會到海濱等水域進行活動，但目前已發布海上警報，請民眾務必配合，並在家中做好防颱準備，以免發生危險，已於管制區域內勸導海邊釣魚、觀浪、戲水民眾立即離開，不聽勸阻者，將依災害防治法處5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

(中時 )