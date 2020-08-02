生物學家在近過去350年來，一直都以為精子是以游泳的方式前進，或像蛇或鰻一樣左右擺動，然而英國有科學家花了2年多時間研究，以先進3D顯微鏡和數學技術，發現精子其實像隻「嬉戲的水獺」，它的鞭毛（尾部）的運動，實際上是以游泳軸為中心，朝同一方向旋轉以取得前進的動能，研究結果上月31日刊登於國際期刊《科學進展》。

綜合外媒報導，約在350年前，荷蘭科學家雷文霍克（Antonie van Leeuwenhoek）發明一款更為先進的顯微鏡，某天出於好奇，將自己的精液放在顯微鏡下觀察，因此看到內部千千萬萬的精子，了解到精子原來是「像蛇或鰻在水裡游泳那般，靠尾部的擺動前進」。一直到2020年以前，人們多以顯微鏡俯角觀察精子的運動方式，確實是以左右擺動方式前進著。

然而英國布里斯托大學博士葛代拉（Hermes Gadelha）卻表示，「精子真的是非常厚臉皮的生物，我們利用3D顯微技術取得研究最新結果顯示，我們都被精子騙倒了。」他表示，想徹底了解精子的前進方式應該要以鏡頭跟著精子跑，同時旋轉360度觀察。葛代拉便和他一起研究的共同作者 ─ 寇爾奇帝（Gabriel Corkidi）及達爾松（Alberto Darszon）利用帶有壓電裝置的顯微鏡載物台，極高速地上下移動研究的精子樣品，並以每秒5.5萬格攝像能力的高速攝影機拍攝精子自由移動的3D影像，發現到精子的運動方式實際上推翻了以往人們的認知。

事實上，精子的尾部運動都是朝著同一方向，為了能夠前進，頭部就會開始旋轉，精子的運動軌跡就會類似DNA的外觀。葛代拉表示，逾半不孕是因為男性方面出問題，了解人類精子的尾巴及前進活動的方式，有助了解它們對自然受孕的影響及識別不健康的精子，還有它們到底如何快速移動，但研究仍在最初階段，問題的假設程度還是很高。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)