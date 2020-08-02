女星范瑋琪過去因政府口罩限制出口一事，痛罵行政院長蘇貞昌，事後雖然道歉，然仍有部分網友不太諒解，讓范范減少了社群更新，而半年多過去，她開始更新IG動態，沒想到最近上傳一張素顏照，網友看了紛紛驚呼她憔悴「氣色眼神都怪怪」，范瑋琪也一一做出回應。

漸漸開始更新社群的范瑋琪，昨擷取了《懂，是世界上最溫暖的語言》書中的佳句自勉兼分享，同時也曝光了近照，只見她紮起雙馬尾、穿著舒適白上衣自拍，臉上脂粉未施，雖然露出招牌酒窩微笑，但眼皮有些暗沉，還一度被以為忘了卸眼妝，她則回應：「沒化妝就長這樣哈哈哈」。

范瑋琪的素顏自拍照，膚色略顯蒼白，也因目光低於鏡頭而有些無神，讓粉絲看了擔心，紛紛留言「好憔悴」、「身體狀況還好嗎？真的被嚇到！」，甚至覺得她「氣色眼神都怪怪」，范范則耐心一一回應，表示自己可能是有點想睡，但狀況還OK，爽朗表示「頂著呢放心！」、「Don't worry!!我很好！別擔心」。

(中時新聞網)