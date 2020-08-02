嘉義市蘇周連姓宗親會2日在百年祠堂內發表《嘉義蘇協仁家族經營與發展》著作。（呂妍庭攝）

嘉義市蘇周連姓宗親會2日在百年祠堂內發表《嘉義蘇協仁家族經營與發展》著作。（呂妍庭攝）

嘉義市蘇周連姓宗親會2日發表《嘉義蘇協仁家族經營與發展》著作，有宗親拿到書，迫不及待細讀起來。（呂妍庭攝）

蘇周連姓宗親會是嘉義市舉足輕重的宗親家族，去年被指定為市定古蹟的蘇周連宗祠才慶祝成立百年，宗親會又申請到嘉市文化局預算，為宗親會中的四家家族之一的蘇協仁家族發展寫書，2日在百年宗祠內舉辦《嘉義蘇協仁家族經營與發展》發表會，宗親會強調這本書不只讓人看到蘇協仁家族發展史，更緊扣嘉義城市發展脈絡。

嘉市文化局代理局長林金龍表示，《嘉義蘇協仁家族經營與發展》全書文字近2萬字、歷史圖檔15件、照片影像132張，內容主要區分為六篇，兼有地方誌、人物誌、家族誌之屬性，是清代、日治時代嘉義開發史的佐證資料，具有學術參考價值。

書中除講述嘉義布街與蘇家商業經營、嘉義米街與蘇協智商店、嘉義糖仔市街今昔種種之外，也點出當年的時空背景，像戰後糖仔市街因應台糖公司「分糖制度」，而有糖單期票交易情事，另共同作者蘇谷芬現場分享，說早期台灣社會士紳家族聯姻，也發生在蘇協仁家族，像她本身就是其中一例，甚至有「姑換嫂」親上加親狀況。

蘇周連姓宗親會理事長周連宗說，因子弟四散各地，光是搜集資料、尋找對家族歷史了解的長輩就花了許多時間，如今宗親會第一本家族發展史問市，其他家族的成員有有意跟進，期待有一天，四大家族都能有本書，能向後代闡述自己的家族故事。

協助編審的財團法人金龍文教基金會董事長蔡榮順肯定這本書的歷史學術價值，透露連中央研究院人文社會科學聯合圖書館都主動來函索取典藏。文化局指出，本書的撰寫出版，是經過文化局「108年度嘉義地方學暨在地知識推廣輔導計畫」輔導獲得的成果，冀望未來有興趣的團體皆能透過地方學的精神，一塊來書寫嘉義。

(中時 )