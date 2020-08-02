時代力量主席徐永明北檢方以違反《貪汙治罪條例》向法院聲請羈押，全國公務人員協會前理事長李來希再度狠酸徐永明，一付正義凜然的模樣，讓人作嘔；對照今天貪瀆被法辦的模樣，真是讓人不勝唏噓！在白花花的鈔票面前，都是假的，都是那麼不堪。

檢調偵辦立委集體貪瀆案，台北地檢署複訊後，昨（1）日將太流前董事長李恆隆、無黨籍立委趙正宇、民進黨立委蘇震清、國民黨立委廖國棟、陳超明、時代力量主席徐永明、助理余學洋、丁復華、林家騏，還有白手套郭克銘全部向法院聲請羈押禁見。

檢方認定被告涉嫌違反《貪汙治罪條例》的違背職務及不違背職務收受賄賂、交付賄賂等罪嫌重大，其中所犯《貪污治罪條例》之罪為最輕本刑有期徒刑5年以上的重罪，且有事實足認有逃亡及勾串共犯、證人或湮滅證據之虞，而有予以羈押並禁止接見通信之必要性，向台北地方法院聲請羈押禁見。

全國公務人員協會前理事長李來希今（2）日痛批徐永明「讓人作嘔」。李來希表示，這幾年時代力量主要幹部為了所謂的年金改革，一而再再而三的羞辱軍公教人員，這裡面最具代表性的人物就是徐永明，什麼樣的髒話都出籠，而且一再告發軍公教人員代表，幾次威脅要把他送入監牢。

李來希酸徐永明，一付正義凜然的模樣，讓人作嘔，對照今天貪瀆被法辦的模樣，真是讓人不勝唏噓！

李來希諷刺，在白花花的鈔票面前，都是假的，都是那麼不堪，時代力量啊時代力量！這是什麼樣的時代力量？錢嗎？

(中時新聞網)