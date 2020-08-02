網路交友要注意！彰化縣一名26歲男子鐘德淵，自前年7月起不停招募年輕男子，以鮮肉照「戀愛詐財」，還製作一本撩妹葵花寶典專騙陸女，短短2個多月就至少有10人受害，前後詐得鉅款台幣共計600萬元。彰化地院依法重判3年6個月有期徒刑。

據判決書指出，鐘男前科眾多，前年決定自立門戶，出資80萬元以妻子名義在田中鎮鄉間租下透天厝設置網路機房，擔任負責人，招攬張姓水電工、林姓清潔工3、羅姓臨時工和劉姓工人等，多名25至28歲男子，以小鮮肉照片申請假帳號，透過微信、QQ等社群軟體，自稱香港金融新貴專門詐騙星馬、澳洲等地工作的陸籍女子。

機房裡還提供撩妹寶典，包括「我剛點了一樣菜還沒送來。你點什麼？我有點想妳」、「我根本沒把妳放在眼裡，因為我把妳放在心裡」、「可以跟我合照嗎？我想讓朋友知道這世上原來真有天使的存在」等話語，把各個少女搞的怦然心動藉以詐財。

待被害女子們上鉤，變成網戀男、女朋友後，再以從事原油期貨、敏感高風險投資要求對方保密並匯款投資，有人陸續匯了30多萬元人民幣、甚至近6萬元美金，直到員林警方接獲線報，前年9月17日在鐘男準備搬家、轉移陣地時順勢攻堅，一舉逮捕機房內鐘男等5人。

法官認為，僅高中肄業的鐘男從事室內裝潢木工，已婚，須扶養祖父母、配偶與小孩，年紀力壯卻不思正途，出資籌組發起、指揮犯罪機房，並提供詐騙方法、生活用品所需；其餘四人無前科，且均坦承加重詐欺取財罪等犯行，分處1年至1年10月不等之有期徒刑。

(中時新聞網)