一名男網友，某日偷看76歲老爸的日記，看完之後發現驚人事實：原來，罹患帕金森氏症的爸爸，手抖到寫不出一個完整的字，沒有一個字讓人看得懂。但男網友假裝看得懂，還稱讚爸爸文辭並茂，這段溫馨父子情，吸引超過1萬4千名網友按下心情回應。

這名網友日前在Dcard發文，表示週一早上準備上班時，發現爸爸彎著身子，好像在寫什麼。靠近一看，發現爸爸在寫日記。原PO表示，爸爸從16歲高中一年級的國文老師，要他寫日記開始，一直寫到現在76歲，整整60年沒有中斷。

原PO說，爸爸寫的日記，他一個字都看不懂。因為帕金森氏症讓爸爸的手一直抖，抖到寫不出一個完整的字。不過他還是假裝自己看得懂，在爸爸耳邊，用鼓勵的口氣對爸爸說：「爸，你寫的好好喔，原來你昨天去搭纜車看風景，還去喝茶吃點心。整篇心得日記寫的文辭並茂」，說完後，爸爸和看護一直在笑。

原PO說，雖然看不懂日記內容，但只要有豐富的想像力，就算爸爸在日記上畫上二個圈圈，再用二條線串起來，他也能看出來爸爸想表達的事，他搭纜車時，開心的把手伸出纜車窗外，向木柵動物園裏的三頭大象打招呼。

原PO更說，拍了爸爸寫日記的照片，發現他這二個月，老的好快，原來人真的會在人生的最後階段，用非常快的速度老化，短短半年不到的時間。

看了原PO與爸爸的互動，眾多網友感動回應：「好暖」、「你很孝順」、「好可愛的爸爸，好暖心的分享，想哭哭，謝謝你說給我們聽」、「看到圖片一瞬間覺得洋蔥滿滿」、「可惡 害我一早哭著上班」。

(中時新聞網)