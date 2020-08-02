模擬2020東京奧運對抗，羽球男單其中一位安排的男單選手，是20歲年輕好手陳孝承，雖然兩天比賽面對前輩周天成、王子維都直落二輸球，仍給他不少回憶，由於接下來他計畫到匈牙利醫學深造，今天賽後和周天成笑談比賽、人生，半開玩笑相約6年後學成歸國再戰。

陳孝承事會運動也會唸書的代表，2年前阿根廷布宜諾斯艾利斯青年奧運獲得羽球男單第5名，課業上他畢業自高雄中學、大學考取台大生物機電工程學系，在國際羽球賽因為新冠肺炎大流行停賽期間，他待在高雄國訓中心念書及訓練，6月考上匈牙利大學醫學系。

陳孝承透露，因為新冠肺炎疫情機票被取消過一次，目前已經買了8月中出發的機票，但還是要看航班會不會又被取消，匈牙利那邊9月7日開學，所以希望能順利成行，未來會選擇復健科就讀，希望成為對選手有幫助的醫生。

周天成今天在模擬賽21比16、21比6輕取陳孝承，賽後兩人惺惺相惜，周天成笑說是很棒的一場對抗，很開心有很多學弟慢慢打出成績。

(中時 )