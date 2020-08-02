中央疫情指揮中心昨（1）日公布中部一名比利時籍工程師確診新冠肺炎，但卻未清楚分類為本土或境外，指揮中心更推測工程師恐在比利時就已經染疫，對此，ICU醫師陳志金在臉書上指出，這樣的狀況雖然十分罕見但確實是可能的，另外也提出了可能性更高的染疫途徑。

這名染疫的比利時籍工程師，因為在3月入境前就曾有嗅味覺喪失症狀，因此指揮中心不排除是在當時感染。而陳志金在臉書《Icu醫生陳志金》上發文表示，之前指揮中心提過，「新冠肺炎在發病10天後即不具傳染風險，估計此案對社區造成威脅及低」，但一方面推論工程師是3月感染，一方面卻又把他隔離治療，這矛盾的心情，套一句時下流行語「像極了愛情」。

陳志金也提到，比利時籍工程師若為境外確診，要他在該國疫情最初期未爆發就先染疫，還是在歐洲發現「嗅味覺喪失」症狀前一周前發病而被遺漏，而剛好工程師也僅有嗅味覺喪失症狀，這種情況很少見。

陳志金說明，雖然有過染疫80多天後PCR核酸檢測為陽性的狀況，但不常見，且工程師是在3月就感染，134天後PCR仍為陽性，就更罕見了，就機率來講他是屬於「極端值」的「擦邊球」。

不過，陳志金推測，以工程師的工作、生活娛樂型態來看，接觸到「這段期間入境，然後沒被診斷出來的人」傳染，這個可能性就稍為高一點。

(中時新聞網)