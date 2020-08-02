林佳新。（資料照片）

時代力量主席徐永明因涉貪被檢方聲押，雲林菜農林佳新在臉書表示，韓國瑜過去曾經被批評「禁不起誘惑的豬八戒」，今天他告訴大家什麼叫「嘴唸經，手摸奶」，原來是這麼回事！

檢調偵辦立委集體貪瀆案，台北地檢署複訊後，昨（1）日將太流前董事長李恆隆、無黨籍立委趙正宇、民進黨立委蘇震清、國民黨立委廖國棟、陳超明、時代力量主席徐永明、助理余學洋、丁復華、林家騏，還有白手套郭克銘全部向法院聲請羈押禁見。

檢方認定被告涉嫌違反《貪汙治罪條例》的違背職務及不違背職務收受賄賂、交付賄賂等罪嫌重大，其中所犯《貪污治罪條例》之罪為最輕本刑有期徒刑5年以上的重罪，且有事實足認有逃亡及勾串共犯、證人或湮滅證據之虞，而有予以羈押並禁止接見通信之必要性，向台北地方法院聲請羈押禁見。

雲林菜農林佳新今（2）日在臉書表示，韓國瑜過去曾經被批評「把選舉當生意，沒有道德也是台灣政壇之恥」、「政治撈仔」、「禁不起誘惑的豬八戒」、「失信於民，墮落的速度非常人所能比」。

林佳新大酸，「台灣俚語教室」今天告訴大家什麼叫「嘴唸經，手摸奶」，原來是這麼回事！民進黨有時代力量當側翼他放心多了！

(中時新聞網)