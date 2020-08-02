火龍果除了生鮮食用外，還能入菜做料理，紅肉火龍果有天然色素，揉入麵糰做pizza、蛋糕等，顏色鮮艷引發食慾。（莊曜聰攝）

台南市火龍果栽種面積達361公頃，年產量近萬公噸，占全台總面積約13％，主要產區在東山、柳營、楠西等地，現在正值盛產期，但受到新冠肺炎疫情及國外競爭產地影響，今年全台外銷量較同期減少約4成，開發內需市場更為重要，南市府農業局與東山區公所2日舉辦產業活動行銷，推廣鮮食以外的各種吃法，拉抬買氣。

東山區火龍果種植面積占南市5成以上，年產量約2800公噸，預估年產值破億元，盛產期為6到10月，「大紅」品種的紅肉火龍果占8成，其餘2成為白肉種火龍果。

農民種植火龍果技術精進，可透過光照調節並延長產期，且從追求量產轉為對品質要求，經由疏果方式，讓果實體型更大、甜度更高，另外除了傳統市場運銷，也開始建立品牌，以網路宅配行銷，因此吸引不少青農及新農投入栽培。

南市府農業局指出，火龍果以內銷市場為主，近年也有外銷出口，以香港、大陸及加拿大為主，去年總銷量近530公噸，今年受到疫情影響，目前較去年同期減少4成左右，但往年多集中在9月，後續有待觀察。

農業局長謝耀清表示，今年天氣少雨，產量品質穩定，批發市場價格每公斤31.2元，較去年高，將持續辦理行銷活動刺激內需，也啟動格外品收購加工計畫，目前尚無加工廠申請。

2日農業局與東山區公所舉辦行銷活動，除了鮮果外，也展示火龍果乾、果醬、果汁、冰磚等多樣化加工製品，紅肉火龍果因有天然色素，也能製作麵包、pizza、蛋糕等食品，相當多元，市長黃偉哲也呼籲民眾多吃火龍果，支持農民。

(中時 )