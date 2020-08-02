韓國三星電子公司週六宣佈關閉在中國大陸最後一家電腦工廠，由於激烈的市場競爭，三星電子蘇州電腦廠將不再進行組裝和製造，未會將更多的精力放在研發上。

據《南華早報》報導，該公司向員工發出的通知中指出，除了研發部門之外，所有人的雇用合約都會受到影響。該公司在鼎盛時期的2012年有6500名員工，最新關閉電腦生產線的決定會影響到的員工人數大約為8500人左右，部份受影響的員工可能會設法轉移到其他三星工廠。

三星蘇州廠於2002年建立，當時中國大陸剛加入了世界貿易組織（WTO）不久，到2012年該廠對海外出貨總額為43億美元，佔當年大陸出口廠商排行榜約在20餘名。不過到了2018年，該廠出貨金額下降到10億美元，2019年的大陸出口廠商排行榜中，三星蘇州廠已跌至155名。

三星電子在去年也關閉了大陸最後一個手機廠，把這座原在廣東惠州的生產轉移到越南。目前三星在蘇州還有其他工廠，其中包括生產液晶螢幕LCD工廠，最近還在陝西省西安市開設一家快閃記憶體工廠。

報導說，由於人力與其他各項生產成本上升，中國大陸快速失去在組裝生產方面的優勢。現在又出現新冠病毒疫情，全球供應鏈大受干擾，中美經濟之間的脫鉤也可能會削弱大陸製造電產品對美出口。

大陸社群媒體的評論指出，對於市場主要在歐美的外國廠商來說，三星不會是大陸國最後一家打包撤出的外資企業，只要這些市場持續抵制大陸商品，跨國公司不可避免地就會退出大陸。另一則評論質疑：大陸能否沒有世界市場而生存？世界能否沒有大陸而生存嗎？

(中時新聞網)