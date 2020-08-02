民眾黨高雄市長補選候選人吳益政今日在民眾黨員大會上回應昨日高雄市長政見會表示，民進黨的陳其邁都當過幾屆立委了，怎麼會不知道統籌分配款是立法院，怎麼說是台北市讓利？那是講給同溫層聽，製造社會對立，這種作法多羞恥。

高雄市長政見會昨日登場，民進黨陳其邁、國民黨李眉蓁、民眾黨吳益政等3位候選人分別針對高雄財政問題討論。而陳其邁指出「台北市願不願意釋出財源才是重點，吳益政應去找柯文哲市長好好談才是重點。」

吳益政指出，過去我們有高雄的光榮感，但在那個結構下，現在我們的負債最高，薪水最低，空氣品質最差，車禍死亡最多，去年達2百人。肺腺癌是北部的15倍，平均壽命少5年。

吳益政說，高雄是工業城市，乘載了台灣的建設、經濟的成長，沒有怨言，也願意承擔，但希望有更好的對待，這是一個溝通，不是鬥爭。

吳益政說，昨天的政論會上，執政黨的候選人陳其邁並不是不懂，而是故意製造社會、南北的對立。還故意說去台北多要一點，叫台北讓利。熟識的記者私下說，那是故意講給同溫層聽。

(中時 )