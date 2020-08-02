宋思權接受市長黃敏惠、議長莊豐安表揚好人好事獎。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

陳營子從事理髮技術研發工作60幾年，同時熱心公益，一路走來始終無怨無悔地堅持著。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市政府今2日舉辦「109年好人好事暨孝行楷模表揚大會」，公開表揚13位好人好事及9位孝行楷模。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市政府今2日舉辦「109年好人好事暨孝行楷模表揚大會」，公開表揚13位好人好事及9位孝行楷模。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

表揚典禮現場也邀請最年長的好人好事代表曾小榮上台，市長黃敏惠向曾小榮遞上「大扇子」，象徵傳遞「良善的力量」。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

為表彰嘉義市好人好事暨孝行楷模，嘉義市政府今2日舉辦「109年好人好事暨孝行楷模表揚大會」，公開表揚13位好人好事及9位孝行楷模，包括用傻瓜精神推廣AED的醫師宋思權也在好人好事獲獎之列。

宋思權本身是神經內科醫師，也是1名脊髓損傷病患，雖曾經歷數次開刀，但他感受到神的力量讓自己康復，因此更致力在有限生命裡積極行善，加上曾遇到馬拉松賽參賽者猝死，讓他努力在嘉市推廣可以救人命的AED，力推CPR＋AED的急救教育及建置，至2017年，嘉義市AED數量達到223台，是全台密度第一。

好人好事代表之一的陳營子從事理髮技術研發工作60幾年，從年輕到老都會參加工會義剪隨團服務，921地震一發生，陳營子主動幫忙工會號召會員，募集物資食物及捐款送至災區，總是以樂觀積極態度做公益，照亮周遭的每個人，今生平第一次接受公開表揚的她，內心感動到流眼淚。

表揚典禮現場也邀請最年長的好人好事代表曾小榮上台，市長黃敏惠向曾小榮遞上「大扇子」，象徵傳遞「良善的力量」，希望這股力量能深入社會每個角落，讓良善之扇點亮心燈，照亮社會人生路，黃敏惠則強調，社會需要的不是英雄，而是良善典範的學習。

(中時 )