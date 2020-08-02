樂天桃猿終結者陳禹勳昨日深夜發文，暗指統一獅陳傑憲在二壘「偷暗號」，引起廣大網友熱議，對此今日賽前陳禹勳沒出面受訪，而陳傑憲則澄清，他的肢體動作只是為了讓對手不舒服而做的干擾，球隊並沒有偷暗號，「如果他覺得不舒服，那代表我們成功了。」

陳禹勳昨日賽後於臉書粉絲專頁貼出一段影片，指出陳傑憲在二壘時有小動作，若手有擺動代表示直球、沒動代表要丟變化球，文章寫上「大家來找碴」，按指陳傑憲偷暗號，對此陳禹勳今日賽前由於練習後治療時間較長，沒有出面受訪，而陳傑憲則是坦言看到貼文有嚇到，不過相信陳禹勳並不是針對他，也澄清自己的舉動。

「老實說，之前我們對桃猿也打得很棘手，也曾在二壘有跑者時起過爭議，事實上我們球隊沒有在做（偷暗號），我會有肢體動作，也是之前他們的投手讓我們『不舒服』，所以今年開始我們二壘跑者都會做動作干擾，讓他們也不舒服。」陳傑憲澄清，球隊並沒有偷暗號，肢體動作則是為了要干擾對手，也認為如果陳禹勳有注意到，代表成功了。

2017年5月6日同樣是獅猿大戰，獅隊洋投狄馬克認為猿隊在二壘的跑者陽耀勳有偷暗號的動作，兩隊差點爆發全武行，賽後兩隊總教練洪一中、黃甘霖隔空對罵，當時猿隊總教練洪總強調絕對沒有偷暗號。

陳傑憲認為，二壘跑者時不時有些小動作是很正常的，「可能拉衣服、撐膝蓋、到處看等等，我在守游擊也會懷疑對方跑者怎麼動作都不一樣。」陳傑憲也點出，這也是為何二壘有人時投捕間會用更複雜的暗號，來防止對手破解，「二壘跑者很難看到捕手暗號，也不可能每球都猜到，能偷到才真的是厲害。」

(中時 )