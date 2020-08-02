羅時豐去年底在YouTube開頻道「DL.不務正YA」，第1季節目之前剛落幕，近日有知名YouTuber邀他上節目，原來是擁有125萬訂閱數的超夯節目《狗屎寫手》，沒想到，羅時豐竟在節目中自爆年輕時是個風流歌手，還拿與他之前同期發片、撞臉專輯封面照的韋禮安開玩笑，「以前大家叫我大牛，現在大家都叫我是『沒化妝的韋禮安』」；影片曝光後，引來韋禮安本尊轉發，幽默回應：「現在大家都說我是有化妝的羅時豐」，笑翻雙方粉絲。

羅時豐（左）、韋禮安日前到傳統市場與民眾互動。（翻攝YouTube）

《狗屎寫手》邀嘉賓在節目中戴起耳機，重覆說出耳機裡的台詞與現場觀眾互動，有趣又幽默的台詞則由兩位主持人在後台準備；影片一開始用羅時豐的名字當笑話梗，幽默問現場觀眾那個藝人最會掉手機？羅時豐解答：「就是我，因為我是lose phon（遺失手機）！」他之前新專輯《體驗》的封面照撞臉同期推出作品《Sounds of My Life》的韋禮安，羅時豐幽默表示以前大家都叫他大牛，但現在都喊他是「沒化妝的韋禮安」，接著又開起羅百吉的玩笑，「但我年輕時是個風流的羅姓歌手，請叫我「百吉」就可以，也可以倒過來念」。最後不忘替自己的頻道訂閱率拉票，「拜託一下，太少人訂閱，再這樣下去我可能要去直播賣海鮮了」。

該集曝光後不到12小時吸引逾20萬次觀看，羅時豐雖是該節目邀請過最資深的來賓，卻是「彈無虛發」讓觀眾從頭笑到尾的一位，許多網友事後留言，直讚他臨場反應水準一流！由於嘉賓必須聽完耳機裡主持人說的話後再重覆說一次，語句間的停頓還有口氣多半會有落差，但這些瑕疵都被出道36年、擁有無數舞台經驗的羅時豐給修飾掉，許多人力誇：「不愧是資深藝人，把那些節奏快的現代段子，調成以前秀場的節奏，節奏抓的恰恰好，不愧經驗老道，而且有先做功課，年輕藝人都該學一下。」

許多網友直讚羅時豐的舞台臨場反應絕佳。（翻攝YouTube）

(中時 )