模擬2020東京奧運對抗賽，空手道場上女子55公斤級對抗，「小清新」文姿云連挫谷筱霜、許瑋寧、張郡婕三位好手、順利收下金牌及1萬元獎金，不過自己比賽中犯了小錯誤，讓教練相當不滿，也提醒自己要拋下領先時不要急著衝進去搶分的壞習慣。

國際體育賽事因為新冠肺炎大流行停賽，半年沒有比賽，文姿云和許多選手都很感謝有模擬賽這個機會，幫助選手找回一些競爭的刺激感，自己也嘗試做一些新的攻擊動作，努力發揮平時訓練的成果。

文姿云首戰5比0擊退去年全運會讓她4連霸夢碎的許瑋寧，第二戰後來居上4比1力克谷筱霜，最後一戰和張郡婕3分鐘正規賽結束後0比0、裁定獲勝。

談到今天表現，文姿云給自己打了8.5分，因為比賽中出現領先時還衝進去想追加分數、卻差點失分的判斷，也讓一旁的教練不太滿意，文姿云也自認要謹記教練提醒，「因為不想讓裁判認為我領先時就對進攻過於消極，才會衝進去再拚，卻差點掉分，教練覺得是我又犯了同樣錯誤，所以才會不開心，這點我要再修正，相信明年東京奧運正式登場，我會準備好！」

和羽球天后戴資穎一樣，文姿云也是賽前不太會去看籤表對戰，知道會面對哪些對手、但不太會記得是第幾場要對到，「就是不要想太多，把自己該做的做好。」

結束賽程後，接下來文姿云打算去看幾位國家隊好友的競賽，例如射箭雷千瑩、標槍鄭兆村等。

(中時 )