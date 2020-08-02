民眾黨高雄市長參選人吳益政今日在民眾黨員大會上表示，國民黨從威權走向民主，民進黨從民主走向威權。英國作家喬治歐威爾筆下諷刺政治獨裁的小說《動物農莊》，如今居然在台灣上演，還不用彩排。

吳益政說，自己從學生時代，跟著民進黨的每一場演講，從蘇貞昌在屏東、謝長廷、陳水扁在台北日新國小，都陪伴著一起走過民主的進程。但民進黨執政後，從中央到地方，不斷複製國民黨過去失敗的例子。

吳益政說，現在民進黨執政下的台灣，媒體是怎麼封鎖的？以前我們說黨政軍退出媒體、校園。但現在這種看不到的手更可怕。有位常上電視的朋友說，現在某某電視台，讓某黨決定誰上電視，決定什麼新聞要出或不出。如果這是用候選人的錢，也不該這樣花，如果是用國家的錢，那更可怕。

吳益政說，不是在哪一個黨就都是好人、都是壞蛋。沒有主體性的人，最喜歡躲在政黨享受利益、享受同溫層。不願意分辯事實、解決問題。反正到時候選舉靠著大黨就有飯吃、就有基本選票。也不願去努力，這是台灣最大問題。

(中時 )