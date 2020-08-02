首艘實際載人的「乘員飛龍」太空船(Crew Dragon)，在經過2個月的太空航行後，將載著兩名太空人返回地球，他們已離離國際太空站，進入減速程序，預計在格林尼治標準時間8月2日晚間6點20分(台北時間8月3日凌晨2點20分)進入大氣層，在墨西哥灣的4個預定降落點(依天氣情況而定)。

太空飛行(Space flight now)太空人赫利（Doug Hurley）和貝肯（Bob Behnken），在美東時間8月1日晚間7:30(台北時間8月2日早晨7:30)，從國際太空站進入新進入飛龍號太空船(此次任務稱為Demo-2，太空船也被命名「奮進號」)，他們將會繼續繞行地球以減速，然後進入大氣層，墨西哥灣的預定地點上空張開降落傘，落入海中等待後勤人員接應。

現在的國際太空站，還有2名俄羅斯太空人伊凡辛（Anatoly Ivanishin）和瓦格納（Ivan Vagner）留守，他們將繼續待到10月，屆時將乘坐俄羅斯聯盟號太空船返回哈薩克，俄國的太空船是著陸在陸地上。在他們離開前，3名新的機組人員(同樣是俄國太空人)將於10月14日，乘坐新的聯盟太空船來到太空站，完成接替手續。

SpaceX Demo-2's Crew Dragon undocks from space station

在為期2個月的太空站逗留期間，赫利與貝肯在太空站上履行職責，進行了重要實驗和太空站設備維護。貝肯在6月和7月參時，曾穿著太空衣出艙漫步，更換太空站的太陽能電池與發電模組。

兩名太空人之一的赫利說：「直到真正回到地球之前，我們的任務都還不算真正結束。」

另一位太空人貝肯說：「最困難的部分是讓我們來到太空站，但是最重要的部分是使我們安全返家。」

太空人赫利（Doug Hurley）和貝肯（Bob Behnken）。(圖/NASA)

假設佛羅里達彭薩科拉附近海域的天氣狀況有利，這艘太空船將在美東時間8月2日14:36（台北時間8月3日0236）進入可辨認的大氣層，以每小時28,000公里的速度降落，此時太空船隔熱罩的溫度將高達1900度。如此高熱將無法通信，大約6分鐘後，進入更低的大氣層，才會離開最熱的部分，也才能恢復通信，約在海拔5500公尺時，放出降落傘。

降落傘將減慢太空船的速度，預計在美國東時間14:48（台北時間0248）著海，不過目前海域有熱帶風暴伊薩斯(Isaias)，所以NASA設想了7個著海地點，其中4個在墨西哥海灣，而3個在大西洋，就看天氣情況，優先選擇離陸地近的。

如果墨西哥灣的天氣情況惡化，太空人可能待一段時間，所幸乘員飛龍上，至少有3天的備用食物與飲水和其他補給品。

這一次太空人帶回約150公斤的貨物，其中包括冷凍的實驗樣品，個人裝備以及2011年，最後一次太空梭航行，在太空站留下的美國國旗。當時太空梭名叫「奮進號」，而這一次的乘員飛龍也叫「奮進號」，顯然有承先啟後的意味。兩名太空人之一的赫利，也是當年最後一趟太空梭任務的飛行員。

拿回旗子也是一場比較，是SpaceX與波音的奪旗競賽，顯然SpaceX奪旗成功。

隨著乘員飛龍首次載人航行的成功，SpaceX將與NASA分析此次任務Demo-2的數據，然後再正式發出商業認證，進行往後機組人員的輪換工作。

很快的，今年秋天SpaceX就會接到第一趙的「常規乘員輪換飛行」，任務名叫Crew-1，這一次會有4名太空人乘座。

(中時新聞網)