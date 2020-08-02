今年第4號颱風「哈格比」於昨(1)日晚間生成，中央氣象局已於今(2)日清晨5時30分發布海上颱風警報，依據氣象最新預報資料顯示，颱風預計將於周二(4)通過台灣東北部、北部海面，影響區域集中於苗栗以北至新北、宜蘭等地山區。林務局表示，所轄之國家森林遊樂區、平地森林園區、自然教育中心、生態教育館與林業文化園區，將依氣象情資與場域現況需要實施休園措施，以維安全。

林務局表示，因天氣狀況多變，為保障遊客安全，林務局所轄之國家森林遊樂區、平地森林園區、自然教育中心、生態教育館與林業文化園區，將依氣象情資與場域現況需要實施休園措施，以維安全。

林務局指出，因山區天氣變化較大，林務局呼籲於颱風外圍環流影響期間，民眾於山區活動應注意自身安全，有關國家森林遊樂區等場域的最新開休園資訊，可透過林務局全球資訊網(https：／／www.forest.gov.tw／ )及林務局台灣山林悠遊網（https：／／recreation.forest.gov.tw ）查詢。另有關阿里山林業鐵路行駛情形，可至林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處網站(https：／／afrch.forest.gov.tw／ )查詢。

(中時 )