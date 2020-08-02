彰化市模範父親代表劉煥崇，今年榮獲全縣模範父親表揚，在家人陪同下出席受獎。（謝瓊雲攝）

頒獎典禮上精心安排由縣長王惠美（中）、和獲獎者子女幫爸爸們按摩，場面溫馨。（謝瓊雲攝）

一生製香80年的鹿港施美玉名香本舖製香達人施起義（右）在家人陪同下親自出席領獎。（謝瓊雲攝）

彰化縣2日在鹿港表揚全縣38位模範父親，包含白手起家的劉崇煥、百歲人瑞黃春木、製香達人施起義等；彰化縣長王惠美一一與模範父金家庭合影，感謝他們為家庭、社會奉獻一生，也呼籲大眾配合防疫新生活，勤洗手、戴口罩，保持社交安全距離。

頒獎典禮洋溢溫馨，安排感恩儀式，由獲獎者子女代表為爸爸們按摩，再獻上溫暖擁抱，氣氛感人；中午除安排獲獎家庭品嚐鹿港特色小吃宴，並致贈三輪車導覽券及鹿港名產伴手禮。

自幼父母雙亡的劉煥崇刻苦自立，半工半讀到紡織工廠當學徒，又白手起家創立「崇成剪刀廠」，成為家喻戶曉的「剪刀崇」，且用心栽培子女留學日本，面對逆境、堅持不放棄的精神，足為社會典範。

員林市百歲人瑞黃春木，因父逝母改嫁，自幼失學、與祖母相依為命，努力成為木材行木作師傅，三個兒子個個成器，長子任職中央信託局、次子考取會計師、三子則在中華郵政服務；而刑警退休的員林市吳聘貴，自幼家境清寒、自己打工賺學費，考取警察學校，公務上獲取無數嘉獎及獎狀，公餘用心孝敬雙親，重視親子教育，5名子女皆極有成就。

王惠美表示，父親就像一座山，是家庭最大的依靠，每位獲獎者背後都有感人的故事，謝謝他們培育出優秀的子女、也一生為社會奉獻；彰化縣老化速度非常快，今年65歲以上年長者已超過20萬人；為讓長者在地安養，彰化縣將打造一村里一關懷據點，上任以來社區關懷據點從原本150個快速增加到260多個，新增110多個，且有226個提供共餐服務。

(中時 )