民進黨立委蘇震清等人疑涉SOGO公司經營權之爭遭指涉賄，遭檢方調查；民進黨廉政委員會主委邱駿彥今天受訪指出，廉政委員們覺得此事「宜早不宜晚」，今晚會從南北各地回到台北開會，廉政會晚間8時將開會討論。

蘇震清、前民進黨立委陳唐山疑涉入SOGO公司經營權之爭，有貪污收賄之嫌，遭檢調機關調查；民進黨昨晚指出，廉政委員會主委邱駿彥緊急電詢各廉政委員後，大家均同意儘速召開廉政會議，屆時將以最嚴厲標準來檢視本案，並隨時視案情發展，再進一步做出最適當處分。

由於廉政委員各有行程，邱駿彥今天上午受訪提到，最快4日可以成會；不過，邱駿彥下午受訪時證實，廉政委員們認為，此事處理「宜早不宜晚」，今晚大家會從南北各地回到台北開會。

邱駿彥指出，由於蘇震清的聲押庭還在進行當中，如果蘇震清晚上有出來，會請蘇震清到場陳述說明。

邱駿彥說，目前還是朝向停權以上的方向走，對於民進黨清廉問題，廉政會「會比較嚴格要求」，現在問題是停權有1年到5年，晚間討論的是往要停權多久的方向，「這個影響到整個社會、整個民進黨，一定會處理」。（編輯：林興盟）1090802

(中央社)