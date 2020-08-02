民眾黨高雄市長補選候選人吳益政今日在民眾黨員大會上表示，自從和高雄氣爆自救會長陳冠榮參與不同政黨後，彼此有很多誤解，甚至在臉書槓來槓去，但陳冠榮前天告知「8月1日這天，我們還是要去氣爆紀念碑，我們走過過去，我們依然要面對高雄的未來。」

吳益政說，8月1日時去參加了高雄氣爆6周年活動，陳冠榮在發生氣爆的時候，從里長、市議員、局長、市長、立委、部長、總統，一個禮拜內，每個都跟他說「有什麼需要幫忙的？」但從此就沒聯絡了。

吳益政表示，自己也和陳冠榮連絡，而後協助建立市政窗口、賠償等等，都一直在做，一直不讓受害者在賠償過程中，受到政黨對立干擾。

吳益政表示，日前和陳冠榮電話連絡時也吵了架「你說我是機會主義者、投機份子。但我對於我認識的每個人付出、為市民服務，沒有為自己謀福利。」

吳益政指出，過去十幾年，各黨不斷有人詢問「要不要加入我們黨，要選市長、立委，你不是最佳人選也是次佳。」對此要謝謝他們，但自己真的不願意對立，現在台灣只要站一邊，就是另一邊的敵人。

(中時 )