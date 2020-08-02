台灣廢死聯盟《後來的我們》藝術展，模擬監所1.368坪空間，並投影出受刑人與聯盟間的書信。（巫靜婷攝）

台灣廢死聯盟《後來的我們》藝術展，展示1.368坪監所空間模型，讓民眾一探究竟。（巫靜婷攝）

台灣廢死聯盟《後來的我們》藝術展苗栗苑裡開展

死刑存廢是備受社會討論的議題，台灣廢除死刑推動聯盟今年嘗試以藝術與公眾對話，集結15名死刑、重刑犯創作的22幅書畫作品、與聯盟來往的書信內容及模擬監所1.368坪空間，即日起至8月9日在苑裡心雕居展出，期盼透過藝術展，勾起大眾對人性及人權深度思考，成為社會改變的力量。

廢死聯盟《後來的我們》藝術展第2站來到苗栗苑裡，廢死聯盟副執行長吳佳臻指出，選在心雕居辦展，除了這裡是苑裡反風車社會運動的發起點，也與2017年底獲得平反的「前死囚」鄭性澤有關，他是苑裡人，除了是策展發想的主要推手，他也參與展出了1幅山水國畫。

鄭性澤表示，死刑案平反後，曾到美國參加無辜者年會，看到平反者各具才華，且展示諸多藝術創作，回台後想起在台中看守所有許多死刑犯們參加國畫班，作品卻只能寄回給親朋好友欣賞，優秀作品也該被更多人看見，「這是我的初衷，很開心現在實現了」。

心雕居總監陳蕙茗說，自己和不到10歲的女兒看完這些畫很震撼，尤其是模擬監所空間的部分，讓她們發現原來生活可以這麼簡單，在小小的空間裡5年、10年甚至更久，也不禁反思，在外面的生活是不是奢求太多，而展覽目的也是互相學習，用不同立場關心社會。

律師出身的苗栗縣議員陳品安表示，鄭性澤一直是自己的心理導師，當在政治工作上遇到挫折時，回頭看看他，自己的挫折都不算什麼，或許人的際遇就是如此巧妙，透過展覽可從其他角度思考死刑，思考什麼是生命的意義。

策展人羅禮涵認為，社會大眾認識的死刑犯都是他們犯錯時最壞的模樣，但經過審判、監禁，很少人看見他們「後來」的樣子，透過書畫作品和文字，可以讓大家看見他們的改變，認識他們作為人的樣貌和情感，另外，聯盟將於8月8日舉辦「1.368工作坊」，邀請民眾對話交流，詳情可搜尋廢死聯盟粉絲頁。

(中時 )