愛河願景橋有「粉紅天鵝船」，成為網美景點。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

旗津海域方面，每周六沙灘吧落日趴。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

「高雄真水」系列活動，8月來到最高峰。其中，愛河水漾嘉年華首度移師愛河願景橋，1日起一連兩周末登場，這次以愛河浪漫及文青為主題，有河畔風味市集及水上挑戰賽，還將崛江商圈「算命一條街」搬到現場，為民眾指點迷津。

觀光局代理局長邱俊龍指出，今年暑假推出以水為主題「高雄真水」夏季系列活動，分別在旗津、蓮池潭及愛河3個水域推出。「愛河水漾嘉年華」今年移師到河西路願景橋旁舉辦，盼將人潮引至愛河中游，該區鄰近中都溼地、美術館，觀光資源豐沛。

邱俊龍指出，希望透過網美必打卡的「粉紅天鵝船」、獨木舟及立式划槳等體驗活動，將願景橋段型塑為愛河水域運動基地、文青藝文生態區。

仲夏音樂派對第1周，邀請搖滾天團宇宙人及玫瑰紅、陳洛與平行宇宙等實力派樂團開唱。第2周有Lazy樂團、彼得先生、走唱小恬等8組文青街頭藝人接力。「河畔風味市集」有高質感三輪餐車、文創手作市集外，也有開運市集及堀江商圈算命一條街等命理師為民眾解惑。

此外，蓮池潭「運動的水」提供親子滑水板、充氣溜滑梯、SUP、纜繩滑水等設施體驗，適合親子戲水同樂，還可搭配三倍券好玩方案。旗津海域方面，每周五沙灘吧雞翅之夜、每周六沙灘吧落日趴。

(中時 )