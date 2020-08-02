樂天桃猿終結者陳禹勳昨日深夜發文，暗指統一獅陳傑憲在二壘「偷暗號」，不過今日賽前陳禹勳並未受訪，陳傑憲與獅隊總教練林岳平都否認，陳傑憲進一步指出，當時獅隊最後一名打者陳偉聖遭到三振，怎麼可能有偷到暗號？

陳傑憲解釋，在二壘會有一些肢體動作只是為了干擾對手，也分析當時狀況，強調真的沒有偷暗號，「如果真的有，那為何張偉聖站著被三振？他的指叉球是能打到的，前面也有紅中好球，但偉聖只打成界外，在旁觀察也沒有感覺偉聖有掌握到學長投球，憑良心講這怎麼可能有偷到暗號！」

陳禹勳昨日賽後於臉書粉絲專頁貼出一段影片，指出陳傑憲在二壘時有小動作，若手有擺動代表示直球、沒動代表要丟變化球，陳傑憲透露當時看到有嚇到，「其實我的手勢都一樣，但學長球路都不同，也感謝他有在觀察我，讓我有成就感，我讓你被干擾，隊友成功機率也會高。」陳傑憲也說有看留言，底下網友很開明的很多，所以沒有太受影響，

陳傑憲笑說相信學長沒有特別針對他，其實比賽結束當下兩人也有閒聊，「聊一些私事，場上看到都會打招呼，相信他不是針對我，是針對球隊，才會TAG其他兩隊要來注意我們，只是剛好是我在二壘，我也沒多想，這只是比賽一部分。」

去年大聯盟球季結束後，爆發太空人用電子儀器偷暗號的事件，引發軒然大波，陳傑憲也拿此比較，「沒有像太空人應該都是正常的吧！如果沒有使用儀器，只是用觀察對手來幫助隊友，這種事對我來說很正常，對方投捕才會為了提防而使用複雜的暗號，但我們球隊沒有做。」

陳傑憲也笑說，其實二壘跑者真的想偷暗號也是一件困難的是，「捕手手勢這麼多，怎麼可能這麼容易破解！也不可能每球都猜到，能偷到才真的是厲害，頭腦很好。」

(中時 )