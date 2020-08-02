野柳地質公園9月27日再度開放夜間入園，結合炫亮燈光與女王頭奇岩華麗登場！（北觀處提供／許家寧新北傳真）

野柳女王音樂會即日起開放民眾留言搶票，9月1日將抽出75名共150張免費入場券。（北觀處提供／許家寧新北傳真）

2020年「野柳石光．夜訪女王」，今年受新冠疫情影響延宕近半年，野柳地質公園宣布9月27日起再度開放夜間入園，為期8天的活動，北觀處更首度推出「捐發票，換門票！」免費入園優惠，邀民眾在絢麗光影特效下，感受女王頭與蕈石群奇幻美景。

野柳地質公園2年前首度開放夜間入園，結合光影點亮女王頭奇岩，將百年傳統以全新風貌呈現，造成一時轟動；今年「夜訪女王」活動從9月27日至10月4日華麗登場，每天晚上6點半至9時開放入園，民眾還可以憑發票換門票，當場現省200元。

北觀處表示，今年岩石光影區域規畫「女王頭」、「俏皮公主」燈區，遊客可選擇在觀景台的高點鳥瞰，或是近距離欣賞蕈狀岩、海蝕溝岩壁及野柳地景，結合絢麗燈光照映下美景，在海浪、奇岩、燈光及音樂中感受石光交響曲魅力。

活動最高潮的「女王音樂會」，10月3日將邀請歌手陳昇、周蕙及小提琴女神康妮媚等擔綱演出，邀民眾徜徉海風 一邊聆聽美聲，售價千元的音樂會門票，即日起也開放民眾在北觀處臉書粉絲團「幸福北海岸」留言搶票，將抽出75張兩人同行入場券。

北觀處副處長金玉珍說，今年活動因受疫情延後，為刺激疫後觀光，決定加碼推出捐發票、送門票的公益活動，民眾憑今年9、10月份統一發票2張、或在野柳地質公園消費發票1張，即可兌換1張免費入園門票，歡迎中秋假期來到北海岸與女王約會。

(中時 )