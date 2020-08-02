以《刻在你心底的名字》入圍台北電影獎最佳新演員的陳昊森，2日慶祝24歲生日的同時，宣布加盟華研國際音樂，未來除了繼續在戲劇方面精進之外，也期待可以分享自己的歌聲給大家聽。目前陳昊森的工作邀約不斷，數部明年開拍的電影、影集也在洽談中。瞿友寧導演看好陳昊森的無限潛力，特地將他推薦給華研國際音樂，期待雙方攜手將陳昊森打造成影歌視全方位發展的藝人。

從小就喜歡音樂的陳昊森，每次段考只要考到90分以上，媽媽就會帶他到唱片行買唱片當做獎勵，「那時候我都是照著唱片排行榜來買CD，動力火車、5566、周杰倫、蔡依林、王力宏等人的專輯我都有買」；後來陪媽媽一起看《超級星光大道》，他因而迷上林宥嘉、蕭敬騰的歌聲，回想自己小時候總是抱著音樂播放器聽流行歌，在浴室裡唱歌，小學時會故意壓低嗓音唱歌裝成熟，中學變聲時愛跟朋友們比賽飆高音，到台北念書後與同學到KTV高歌，陳昊森說：「音樂就像是我的朋友，今天我可能因為聽了台上的人唱歌，改變了心情和想法，所以小時候的我也希望未來當一個可以改變別人的人。」

他謙虛表示：「以前跟朋友去KTV唱歌，覺得自己唱誰的歌都沒問題，但真的在老師面前試唱後，才知道唱歌不是一件簡單的事，我會好好學習。」同時語帶玄機透露，最近已拜師學習歌唱技巧，並數度進入錄音室，許願將來有機會可以跟林宥嘉合作，因為覺得林宥嘉會帶給別人一種迷幻的感覺，「希望可以一起站在台上唱歌」。

陳昊森宣布加盟華研音樂。（華研國際提供）

(中時 )