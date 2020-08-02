香港疫情愈演愈烈，已連續12天新冠肺炎診人數破百，約半數個案的來源不明，社區隱性感染人數眾多。港媒《文匯報》獨家報導稱，大陸將出錢出力協助特區政府為全港750萬市民免費進行病毒檢測，並在亞博館第二號場館興建更大規模的「方艙醫院」，協助香港戰勝病毒。

香港新冠肺炎第3波疫情嚴峻，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今午(2日)公布，香港新增115宗確診個案，連續第12日單日破百，全部均為本地確診，累計病例已達3512宗。

大陸國務院港澳辦發表聲明稱，應特區政府的請求，決定派遣內地檢測人員赴港協助開展大規模核酸檢測篩查，以及幫助特區加快建設臨時隔離及治療中心。

報導說，第3波疫情已讓香港醫療系統面臨崩潰危機，特區行政長官林鄭月娥昨日在宣布押後今年立法會選舉的記者會上，被問及有否向中央政府提出援助請求時表示，她早前已向中央政府提交請求，中央已公開表示願意提供支援，包括兩方面，一是檢測，二是醫療設施，希望不久後能交代具體支援什麼。

林鄭表示，她希望中央政府日後可提供疫苗，因為內地研發疫苗已有正面發展，雖然現時不能說什麼時候才有，但她希望日後內地研發完成後，也可同時幫助香港700多萬人口。

權威消息人士向《文匯報》表示，大陸中央政府應特區政府請求，將會傾力相助香港抗疫。由於抗疫戰中檢測至為關鍵，大陸不惜出錢出力出人，派遣國家衞生健康委員會和廣東省的檢測團隊來港，為全港市民免費進行新冠肺炎核酸檢測，相關的費用全數由中央政府出資。在香港疫情徹底受控、徹底切斷傳播鏈前，有關的團隊會一直留港提供支援。

報導說，目前大陸的病毒檢測能力已相當驚人，現有4,804家合資格的檢測機構，核酸檢測能力從3月初的每天126萬人份，提高到378萬人份。按此數字全港750萬人口可於數天內完成檢測。

同時，大陸派出專家團隊 協助香港在亞博館第二號場館興建另一個「方艙醫院」，消息人士指，該新的「方艙醫院」會較今日啟用的一號場館更大規模。

(中時新聞網)