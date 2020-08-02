高雄市長補選將於8月15日登場，國民黨立委葉毓蘭等人，2日到岡山為黨籍候選人李眉蓁輔選，眾人逛了岡山航空教育展示館。業者說，此前因為疫情關係，遊客大減；李眉蓁表示，應串連岡山旅遊特色，成為一個觀光區域。

葉毓蘭等人到岡山的一品羊肉店用餐，高雄市議會前副議長陸淑美表示，這家店離服務處近，加上這家店不賣酒，是唯一一家純羊肉料理店，翻桌率很高，口味也有特色。她特別為李眉蓁等人點了羊肉米粉，因為羊肉搭米粉、沾豆瓣醬，最好吃。這也是許多在地人常點的小吃。

葉毓蘭說，這裡的羊肉沒有什麼腥羶味，搭配的豆瓣醬也很好吃，幾乎岡山的每一家羊肉都很棒，希望大家能多來品嘗。

李眉蓁說，雖然她屬羊，不太吃羊肉，但是懷孕時很多人叫她吃，她品嘗岡山羊肉之後，也覺得實在很好吃，搭配的豆瓣醬也很棒。

眾人還在飲用當地特產蜂蜜製成的蜂蜜檸檬，葉毓蘭盛讚這飲料清涼解渴又消暑，也希望大家支持李眉蓁，讓李眉蓁來行銷高雄38區。

此外，今年正逢空軍建軍百年，李眉蓁一行人來到岡山航空教育展示館，董事長陳秀卿陪同。現場展出44架戰機，讓李眉蓁等人驚艷不已。陳秀卿表示，航教館受疫情影響，來訪觀光客人數影響很大，甚至很多人根本不知道有這個館。

李眉蓁說，年輕人有創意，她會發揚岡山空軍文化，同時她也認為應串連岡山旅遊特色，從滷味、羊肉到空軍文化，可整體行銷岡山景點，成為一個觀光區域。葉毓蘭也表示，會帶更多人來參觀航教館，宣揚國軍價值。

(中時 )