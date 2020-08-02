據韓聯社引述南韓氣象廳2日消息，受今年第4號颱風「黑格比」影響，中部地區的暴雨已造成1人死亡、2人失蹤，傷亡事故和財產損失仍持續增加中。

自昨日晚間6時至今天上午10時，京畿道安城市降雨量高達285.5毫米，忠清北道丹陽郡（令泉）和堤川市分別為279毫米和244毫米，江原道寧越郡為201.7毫米。

暴雨導致山崩，許多畜舍、住宅被淹沒，土石流等事故接連不斷。位於京畿道安城市一竹面的1處住宅和畜舍因土石流被淹，安城市竹山面也發生山崩，分別造成1人死亡、1人失蹤。此外，忠清北道忠州市1名消防員在防汛過程中被急流捲走失蹤。全國各地人員傷亡不斷增加。

由於部分地區洪水氾濫，京畿道利川市、忠清北道忠州市和陰城郡等地居民和遊客緊急避難。傾盆大雨導致交通癱瘓，火車忠北線和太白線全區段、嶺東線和中央線部分區段被迫停運，中部高速公路等多處公路禁止通行。

另外，南韓行政安全部當天上午與相關部門和地方政府召開緊急防汛工作會議，檢查應對情況，並要求各地區提前排查危險區域，嚴格落實防汛措施，防止河流氾濫、山崩等災害造成人員傷亡。行政安全部還要求各地政府提前疏散危險地區居民，並在臨時設施時嚴格遵守防疫守則，以防範新冠疫情擴散。

(中時 )