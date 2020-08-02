網友發現高雄岡山某處水溝滿出來。(取自臉書)

前市長韓國瑜遭到罷免後，繼任的代理市府曾表示過去韓國瑜所執行的「路平、燈亮、水溝通」是市政基本功，但近來卻頻遭踢爆市政執行不夠確實。今(2)日有網友發現高雄岡山某處水溝疑因為沒有清理滿出，加上近日有颱風生成並靠近台灣，讓網友也質疑，這樣要怎麼排水。

臉書粉專《Care高雄》指出，高雄岡山有幾處路邊的水溝似乎都滿出來了，加上近日開始有颱風生成，若出現此狀況對排水恐怕非常不利，「滿滿的水溝蓋，這～～～能排水嗎？代理啊，這麼簡單的工作不需要我教你吧？」同時該粉專也質疑，「這麼日常的市政工作！連螺絲都沒有的團隊們，我都不知道要怎麼講你們了。」

網友們則留言回應，「政府要讓市民雨天有水玩，我家門前有小河，後面有坑洞」、「水世界開工啦？敬請期待!!」、「傻子嗎？高雄就是喜歡淹水登革熱，每年的SOP流程為什麼要破壞流程」；甚至還有網友支援其高雄他地方水溝滿出的圖片指出，「會淹水，不意外」。

其他網友發現高雄別處也有類似情況。(取自臉書)

(中時新聞網)