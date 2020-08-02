國定古蹟林本源園邸推出時下最熱門的實境解謎遊戲，2日在林家花園舉辦上線體驗活動。（新北市文化局提供／葉書宏新北傳真）

國定古蹟林本源園邸今（2日）推出實境解謎遊戲，新北市文化局長龔雅雯及10組親子搶先體驗，一同在百年古蹟中解謎、破關卡，抽絲剝繭找出答案破關，讓百年古蹟更增添不少趣味及神祕感，即日起至明年春節共將推出4款，帶領民眾暢遊板橋景點。

林本源園邸昨推出《古城尋跡—穿梭林園的少女》實境解謎遊戲，以林家花園為故事核心，藉由一首傳統戲曲回到清光緒年間的林園，讓玩家在傳統戲曲餘音的帶領下穿梭林園、古城尋跡，協助破解神祕男子的身世之謎。

此外，未來將結合府中街區陸續再推出3款不同款的實境解謎遊戲，透過一連串的AR擴增實境將虛擬道具與府中古城、園林實景結合，民眾以遊戲的方式實地走訪各景點，在破解各景點所隱藏的謎題後，相關景點的文化歷史特色與原由也將一一揭露。

龔雅雯表示，「板橋府中美學示範基地」專案逐步推動，林本源園邸位於板橋文化軸心，為板橋府中美學示範基地重要據點，即日起至明年春節，民眾只需下載「蹦世界」APP，就可免費遊玩知識與娛樂性的實境解謎遊戲，將依節慶共分成4款遊戲推出。

文化局表示，疫情趨緩，期待透過時下最熱門的實境解謎手遊，連結傳統與現代，結合智能科技與城市美學，帶領親子多出來走走，在百年古城古蹟中腦力激盪，活絡街區經濟，年輕朋友亦可以組隊一起來組隊闖關，享受虛實交錯身歷其境的文化體驗。

更多遊戲詳情歡迎上國定古蹟林本源園邸官方網站、臉書「國定古蹟林本源園邸─板橋林家花園」查詢。

(中時 )