澳洲東部人口最多的維多利亞州，新冠疫情加劇，州政府為遏制新冠疫情擴散，今天宣布進入災難狀態（state of disaster），祭出迄今為止最嚴格的限制措施，包括宵禁、恢復線上授課、禁止舉行婚禮等。

維多利亞州長安德魯斯（Daniel Andrews）表示，最新限制措施將實施6周，至9月中為止。根據新措施，維省首府墨爾本自2日晚間9時起（台灣時間2日下午4時）得實施夜間宵禁，從每天晚間8時至清晨5時，不得外出。

此外，墨爾本居民不得離家超過5公里，運動限一天1小時，同時間每戶只能有一人出外採購必需品。

而墨爾本各級學校5日午夜起將恢復網路上課，幼兒園和托育中心自6日起關閉。

當局也禁止舉行婚禮。

墨爾本早在7月9日就再度封城，恢復先前的居家令，規定非必要不得外出。但當地疫情依舊嚴峻，上周每日新增確診人數再創新高，促使當局祭出更嚴格的行動限制。

維省最近幾周病例激增，2日新增671個確診病例，新增7人死亡，累計1萬1557例確診，123人死亡。澳洲全國累計約1萬7000例確診，200人死亡。

(中時 )