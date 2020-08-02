GG是每個男人展現雄風的重要武器，若是發生不測，很有可能從此一蹶不振。英國1位名為麥爾肯•麥當勞（Malcolm MacDonald）大叔，不幸因血液感染導致他的GG徹底壞死，也差點個脫落下來，麥當勞大叔一度以為自己從此雄風不再了。所幸醫生並不放棄，持續的研究找尋方法醫治，終於皇天不負苦心人，在醫療團隊與好心人士的贊助下，此位麥當勞大叔以「仿生陰莖」治療方式，成功將他的GG「嫁接」在他的手臂上，並等待GG長大後，再進一行移植手術，也成為從未有人嘗試過的養GG第1人。

此位麥當勞大叔長期「會陰部」沒有清潔乾淨，導致由此處往上延伸感染，讓麥當勞大叔的GG逐漸發黑，到了2014年時，他的GG竟然整個脫落了，讓他整個相當惶恐。據了解，「會陰部」以男生來說明，會是在男生的2顆蛋蛋與菊花上方的三角形處，即為麥當勞大叔起初所感染的部位。

麥當勞大叔是1位擁有2個孩子的爸爸，當他得知自己的GG壞掉了！他頓時覺得整個人生變的好糟糕，他開始借酒消愁來試圖忘記自己身上發生的壞事，麥當勞大叔表示：「在他的GG脫落後，他把它先丟入玻璃罐裡保存好，醫生則告知他，目前醫療團隊能做的，就是先把他的GG捲起來，讓它依然像個被砍掉的樹樁。」

然而奇蹟發生！麥當勞大叔接到1位醫生電話，向他引薦1位倫敦大學醫學院的GG建構專家教授，才終於讓他找回男人自信心。這名GG建構專家教授向麥當勞叔叔提出可以做「仿生陰莖」，先將他壞死掉落的GG「嫁接」到他的手臂，待GG長大了，再進行移植到原本地方即可，麥當勞大叔當然二話不說達應，手術結果也是相當成功。

從採訪影片可以得知，麥當勞大叔在手術後，幾乎都穿著長袖襯衫外出，主要是要遮蓋成功「嫁接」在手臂上的GG。麥當勞大叔說明，因為GG被移植到手臂上，多數知識水平不太夠的人，會認為麥當勞大叔是變態反而得時常上警察局，為了避免不必要的誤會，才會選擇這樣的方式執行。麥當勞大叔也開心的表示：「目前GG已經長大茁壯了！將在今年年底進行2次移植手術，將GG放回它原本屬於的位子」。

英國麥當勞叔叔受訪過程。(取自Sun News)

(中時新聞網)