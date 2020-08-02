為配合交通部推動「台鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程」，台鐵局專案工程處台中施工隊辦理「豐富站東線曲線改善工程」，施工時間為下下周六深夜11時55分至翌日清晨6時30分止，共計影響豐富站2列次區間車，提醒旅客事先查詢列車延誤資訊。
台鐵局將於8月15日深夜23時55分至16日清晨6時30分間，進行「豐富站東線曲線改善工程」，工程完工後，不僅列車通過速度將由原本時速110公里，提升至時速130公里，更可提升整體軌道安全及旅客乘車穩定舒適度，惟施工期間將影響2列次區間車各約5至15分鐘。
台鐵局提醒旅客，乘車前可先至交通部臺灣鐵路管理局官網及台鐵e訂通APP查詢列車延誤資訊，或留意車站公告，便於預作安排行程，各車站亦會加強播音告知資訊，對於造成旅客不便，台鐵深致歉意。
相關資訊如下：
2103次區間車，新竹開往嘉義，於竹南(05：28)=苗栗(05：43)間稍有延誤。
2144次區間車，彰化開往基隆，於苗栗(06：19)=竹南(06：34)間稍有延誤。
(中時 )
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