中央氣象局已發布哈格比颱風海上颱風警報，颱風逐漸接近台灣東北部及北部海面。中央災害應變中心今（2日）下午5時許舉行第二次工作會報。（中央災害應變中心提供）

中央氣象局已發布哈格比颱風海上颱風警報，颱風逐漸接近台灣東北部及北部海面。中央災害應變中心今（2日）下午5時許舉行第二次工作會報，預估未來有增強且暴風圈有略擴大的趨勢。消防署長陳文龍提醒各級政府在入夜之前完成防災整備作業。

根據中央氣象局風場分析資料，暴風半徑東半象限約100公里，西半象限約 60 公里，平均半徑約為80公里。哈格比颱風位於大低壓帶的東側及太平洋高壓西南側的環境中，整體導引氣流將使颱風逐漸轉向北北西方向移動。

今（2日）深夜至明（3日）白天將是哈格比颱風相對最接近台灣的時候，隨著颱風接近，目前台灣東半部、西南部、基隆北海岸沿海及澎湖、馬祖已有長浪發生，明日台灣附近各海面風浪也將明顯增大。

中央災害應變中心提醒，明（3日）颱風最為接近，西半部及東北部地區易有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率。

陳文龍裁示，中央氣象局持續監控颱風動態，相關工作會報情資研判資料務必轉達地方政府，未來行進路徑如果偏西發布陸上海上颱風警報時，並請各功能分組及相關部會預先準備因應處置作為，也請內政部督導警戒區內地方政府應變中心適時提升開設層級。

此外，針對離島航運交通及易致災道路加強預警性封路作業，並持續宣導停航、停駛、封路等公告訊息，皆應主動利用多元管道宣導民眾提早因應。

內政部再次強調，颱風來襲前，請民眾清理戶外水溝，門窗招牌要固定好，陽臺盆栽也要收好，準備手電筒及電池，做好停電之準備。颱風來時要小心，並隨時關心颱風動向。

相關最新颱風動態及災情狀況，請上災害情報站及內政部消防署臉書粉絲專頁查詢。

(中時 )