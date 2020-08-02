台中市前議長張宏年與議員兒子張彥彤1家4人，長期服用中藥養生，造成鉛中毒，衛生局2日初驗結果出爐，中藥包裡含金屬物超標，該中醫診所呂姓院長，疑誤用硃砂調配養生藥粉；1名陳姓中醫師表示，硃砂為禁藥，據說是用來安神但是含有重金屬汞，對神經系統及肝腎損傷嚴重。中華民國中醫師公會全國聯合會聲明指出，使用禁藥屬個人行為，將主動依醫師法等相關規定，敦請所屬地方公會進行自律作業。

一名不願具名的陳姓中醫師說，古時候硃砂入藥都是要安神作用，但用藥不能光憑直覺，硃砂早在15年前台灣已經禁用，市面上幾乎都買不到，且硃砂含有汞成分，長期使用對身體會造成某些程度的損傷，其實就是神經被麻痹所引起的中毒反應，硃砂若吃過量，嚴重可能引發臟器衰竭。

中華民國中醫師公會全國聯合會表示，目前台灣健保科學濃縮中藥，在政府與中醫藥界等通力合作下，已建立標準化、自動化、科學化等GMP製程，且徹底落實中藥材來源管制及檢驗等程序，尤其中藥濃縮製劑安全把關嚴格，限制重金屬、微生物等限量標準，因此，不僅療效顯著，更在國內外享有高品質、高安全性等美名，請民眾安心使用。

(中時 )