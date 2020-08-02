林書豪的爭冠最佳機會終於來了嗎？大陸CBA本季奪冠呼聲最高的廣東宏遠，2日靠著易建聯25分，趙睿也拿20分，終場120比88橫掃少了「台灣隆多」林韋翰助陣的青島雙星，昂首挺進季後賽4強戰，易建聯卻在末節拉傷大腿提前退場。

由於林韋翰前役帶著腳踝扭傷拚完整場，2日賽前早已宣告缺陣，青島面對復賽後還沒輸過的廣東，自然凶多吉少，一開賽廣東就打出28比9猛攻，末節更把領先擴大到25分，可是廣東總教練杜鋒用兵太保守，末節續用易建聯付出代價。

因為易建聯竟在1次沒持球的進攻當中，不小心拉傷自己大腿，只能一拐一拐走進休息室接受治療，目前傷勢還不明朗，廣東接下來的4強戰對手，將是今晚8點北京首鋼與福建潯興之戰的勝隊，而且4強戰預計將於4到9日期間進行。

所以易建聯的腿傷嚴重程度，將會衝擊廣東接下來戰況好壞，假如今晚林書豪可以領軍北京擊退福建，然後易建聯真的趕不上3戰2勝制的4強戰開打，那麼或許就可以讓北京占據利多位置，畢竟前兩戰很可能分別在4日與6日就打了。

(中時 )