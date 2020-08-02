潭子區公所2日舉行成年禮儀式，上百學子向父母鞠躬感謝，也是承擔責任的開始。（陳淑娥攝）

台中市潭子區百餘位學子2日在潭水亭觀音媽的見證下，飲下成年禮酒「轉大人」，並向父母鞠躬感謝他們的辛勞。台中市副市長黃國榮表示，成年學子們將勇於面對一切挑戰，承擔起繼往開來的社會責任。

今日包括台中市副市長黃國榮、潭子區長林國聲、潭水亭觀音媽廟主委蔡瑞忠及各里里長、社區發展協會理事長均共襄盛舉，現場規模盛大，座無虛席熱鬧滾滾。

成年禮儀式由副市長黃國榮擔任主祭官，他期勉學子面對挑戰、培養自身競爭力，要自己為人生做決定，並要勇於創新、樂於學習，更叮嚀所有青年學子，未來除要貢獻社會，也要懂得關心父母及兄弟姊妹。

區長林國聲指出，成年禮是我國自古以來的傳統，今年潭子區成年禮因疫情延後舉辦，恰好遇上潭水亭觀音媽誼子女回娘家，於是兩者結合辦理，規模盛大，孩子們在飲下成年禮酒後，可以大聲跟父母說，「我長大了，可以負責任了！」

感恩禮儀式由學子們向辛苦撫育自己的父母行鞠躬禮，感謝他們長久以來教養恩情，場面溫馨感人。潭水亭觀音媽廟也特地安排鑽轎腳祈福活動，讓前來參加成年禮的學子和向觀音媽祝壽的誼子女都能接受神明祝福，在未來人生中一帆風順。

今年公所除了安排古禮儀式外，還準備具有手錶功能的運動手環作為紀念品，期許學子們能培養運動好習慣，擁有健康體魄，並具備守時守信、認真負責的精神。

(中時 )