英國男子萊克（David Lake）擁有劍橋大學的超高學歷，但他卻自稱是「黑巫師」，2018年突然襲擊1名70歲老翁，還用橢圓形柱狀物對他性侵；不僅如此，萊克更涉嫌當街攻擊1名女子，甚至活生生地將她的肉咬下並吞下肚。當地法院審理後，認為被告極度危險，必須與世隔絕，最後將他判處終身監禁。

《BBC》報導，52歲的萊克過去是名高材生，不僅擁有劍橋大學學歷，還曾在劍橋擔任研究員；2018年10月間，萊克帶著香檳與紅酒光顧一間商店，並熱情邀請70多歲的老闆一起喝酒，不料幾杯黃湯下肚後，他突然向對方說「我是位黑巫師，而且非常邪惡」，接著便將被害人打昏，替他戴上面具後，再以橢圓形柱狀物性侵。

警方事後查出，萊克並非第一次犯下暴力案件，他過去曾在街上襲擊另名女子，還當場將她手臂上的肉咬下，並直接吞下肚。英國法院近日開庭審理此案，法官認為萊克是預謀犯案，有高度風險，有必要透過終身監禁讓他與社會隔絕，因此判處被告無期徒刑，且至少須服刑7年才能申請假釋。

萊克的辯護律師羅賓森（Warren Robinson）則表示，考慮到被告的精神狀態，希望法官能酌情給予減刑，讓他有動力接受治療，早一步回歸社會。

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(中時新聞網)