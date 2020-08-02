據最新數據顯示，2020年1到6月大陸電子競技遊戲市場實際銷售收入為719.36億元（人民幣，下同），年增率為54.69％。騰訊遊戲副總裁張巍表示，2020年全球電競用戶有望達到4.95億，大陸將超越北美，成為最具商業價值的電競市場。

在ChinaJoy會上，完美世界CEO蕭泓表示，疫情嚴重期間傳統體育無法舉辦任何賽事，電競變成了非常重要的觀看享受，因為賽事可以激發人類最原始的競爭意願，所以電競行業多了很多「新粉」。他看好電競會是遊戲衍生領域裡成長最快的單獨領域，目前商業模式開發和發展還在非常早期的階段，技術創新已成為電競產業崛起發展的發動機。

據每日經濟新聞引述張巍也說，5G、AI、VR等技術正在電競領域加速應用，這很可能會給未來的電競賽事，帶來顛覆性的體驗。

此外，去年ChinaJoy，網易宣佈投入50億元人民幣在上海打造電競生態園區。網易遊戲聯席總裁丁迎峰在今年電競大會上也透露，電競生態園區已經開始動工，強調電競已經遠遠不只是一個體育項目，還正在朝主流文化的形態演進。

(旺報 )