民眾黨今日於國立體育大學體育館舉行黨員大會，會中表決修訂章程，明定黨最高權力機關為黨代表大會。表決結果，投票人數5141人，同意票數為4668票，贊成率90.8％，表決通過。

民眾黨總黨員數8068人，而今日開會人數，包括出席者2687人，委託書近2600份，合計約5287人，出席率65.53％。

民眾黨今日修訂章程重點如下：1.黨員代表大會為黨最高權力機關，每年召開1次；2.黨員代表包括「當然黨代表」及「票選黨代表」，任期2年，任一性別以不低於3分之1為原則；3.當然黨代表為黨公職人員；4.票選黨代表至少1百席，後補20席，由黨員票選產生；5.票選黨代表應多於當然黨代表。

民眾黨當然黨代表資格如下，公職部份：總統、副總統、立委、直轄市市長、直轄市議員、縣市長、縣市議員、縣轄市、鄉、鎮長。黨職部分：歷任黨主席、中央委員、中評委、黨秘書長。

(中時 )