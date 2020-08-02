民進黨桃園市議員王浩宇。（資料照片）

時代力量主席徐永明1日被檢方以違反《貪汙治罪條例》向法院聲請羈押，時力黨秘書長陳志明2日在臉書「時代力量全國黨員社團」中發文替徐永明護航，稱徐永明這次會被捲入此案，「也是因為黨發不出薪水，所以去借錢來發。」民進黨桃園市議員王浩宇質疑，「事發時的黨主席是黃國昌耶！怎麼會是徐永明去借錢？」

檢調偵辦立委集體貪瀆案，台北地檢署複訊後，昨（1）日將太流前董事長李恆隆、無黨籍立委趙正宇、民進黨立委蘇震清、國民黨立委廖國棟、陳超明、時代力量主席徐永明、助理余學洋、丁復華、林家騏，還有白手套郭克銘全部向法院聲請羈押禁見。

檢方認定被告涉嫌違反《貪汙治罪條例》的違背職務及不違背職務收受賄賂、交付賄賂等罪嫌重大，其中所犯《貪污治罪條例》之罪為最輕本刑有期徒刑5年以上的重罪，且有事實足認有逃亡及勾串共犯、證人或湮滅證據之虞，而有予以羈押並禁止接見通信之必要性，向台北地方法院聲請羈押禁見。

對此，時力黨秘書長陳志明2日在臉書「時代力量全國黨員社團」中發文替徐永明護航，稱徐永明這次會被捲入此案，「也是因為黨發不出薪水，所以去借錢來發。」「先提供黨行政面的狀況讓大家知道事實基礎，心裡也多個參考資訊。」

不過此說明遭到民進黨桃園市議員王浩宇打臉稱，「可是志明，事發時的黨主席是黃國昌耶！怎麼會是徐永明去借錢？」「這樣的護航方式，不但無法獲得民眾認同，還把貪污從個人行為拉高到政黨收賄的層次，對時代力量恐怕會造成更大的傷害」。「如果真的是借錢發薪水，也進到政治獻金專戶，就代表黨中央根本知道這件事」。

時力祕書長陳志明稱黨主席徐永明是去借錢發薪水。（取自王浩宇臉書）

(中時新聞網)